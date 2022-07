RECONSTRUCTIE. Citytrippen met een bom in de koffer: het verhaal achter de terrorist die Iran voor Belgische gevangene wil ruilen

SAS vraagt bescher­ming tegen schuldei­sers aan in de VS

De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS, die in financiële moeilijkheden verkeert, heeft in de VS bescherming tegen schuldeisers aangevraagd. Dat heeft de grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië bekendgemaakt. De procedure moet helpen om sneller te kunnen herstructureren.

11:03