Rechtszaak tegen vaccinfabrikant BioNTech wegens veronderstelde bijwerkingen van coronaprik

Mexicaanse president belooft beterschap in strijd tegen geweld

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador heeft naar aanleiding van de golf van geweld die zijn land teistert aan de bevolking beterschap beloofd. “Er is gerechtigheid en sociale vrede en we boeken vooruitgang bij het uitroeien van het geweld. Samen zullen we het klaarspelen, dat staat vast”, verklaarde de links-nationalistische staatsleider zaterdag in een toespraak aan duizenden aanhangers in Mexico-Stad.