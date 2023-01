Rechtszaak tegen overleden paus over verdoezeling misbruik gaat door

Drama in Nederland: man (23) overleden na carbid­schie­ten om nieuwe jaar in te luiden

Een 23-jarige man is gisteren overleden nadat hij ernstig gewond was geraakt tijdens carbidschieten - ook wel carbuurschieten of melkbusschieten, een gebruik waarbij een melkbus als ‘kanon’ wordt afgeschoten - in het Nederlandse dorp Diessen (Noord-Brabant). De politie is bezig met het horen van getuigen, maar gaat uit van een noodlottig ongeval.

1 januari