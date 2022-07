Rechtszaak over moord op Peter R. de Vries uitgesteld door nieuwe informatie van beschermde getuige

"Biden wil voor tweede ambtster­mijn gaan", zegt zijn vicepresi­den­te

De Amerikaanse president Joe Biden is van plan om zich bij de verkiezingen in 2024 kandidaat te stellen voor een tweede ambtstermijn. Dat heeft zijn vicepresidente Kamala Harris zondag gezegd in een interview met de Amerikaanse zender CBS. Er wordt in Washington over gespeculeerd of Biden, die 81 jaar zal zijn in november 2024, daadwerkelijk kandidaat zal zijn.

10 juli