Rechtspopulistische AfD doet voort met twee voorzitters

Verenigd Koninkrijk komt met proef om migranten elektro­nisch te monitoren

De proef is donderdag van start gegaan in Engeland en Wales en is bedoeld om te testen of het door elektronisch monitoren makkelijker wordt om regelmatig contact te houden met asielzoekers en om hun aanvragen effectiever te behandelen. Daarnaast is de proef bedoeld om gegevens te verzamelen over het aantal migranten dat onderduikt nadat ze in het Verenigd Koninkrijk zijn gearriveerd.

12:34