Rechtse militie VS wilde ook gouverneur Virginia ontvoeren

De FBI kreeg de informatie in juni van een informant die zich zorgen maakte over de plannen en besloot die met de autoriteiten te delen, zei de agent. De anti-terreuragent zei dat de militie Whitmer en Northam specifiek bespraken als “mogelijke doelwitten”.

De rechtszitting is onderdeel van de voorbehandeling in de zaak van vijf verdachten. Daarbij moet de openbaar aanklager aantonen dat er voldoende reden is om de beklaagden te vervolgen.