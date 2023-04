Rechtse kandidaat wint presidentsverkiezingen Paraguay

Eline (33) sterft aan hoogteziek­te tijdens trektocht in Bolivia: “Ze kreeg papje van cocablade­ren in plaats van het advies om meteen te dalen”

’s Avonds speelde ze nog een spelletje schaak tegen twee andere toeristen, die ze telkens won. Ze schreef nog in haar dagboek dat haar armen stijf aanvoelden. “Wellicht van de adrenaline van het schaken”, schreef ze. Een uur later was Eline Verhees (33) dood. De jonge Gentse beklom samen met haar lief de bergen in Bolivia, kreeg hoogteziekte en stierf aan de gevolgen ervan. Haar achtergebleven partner Marijke brengt een eerbetoon. En wil andere reizigers waarschuwen voor de gevaren van hoogteziekte. Professor Steven Callens legt uit hoe je symptomen van hoogteziekte herkent.