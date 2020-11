Rechters delen nieuwe slagen uit aan Trump-campagne in strijdstaat

De Republikeinen hebben opnieuw een aantal juridische en politieke nederlagen geleden in hun pogingen de uitslagen van de presidentsverkiezingen ongeldig te laten verklaren. In strijdstaat Pennsylvania kon Donald Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani zijn claim dat er massaal gefraudeerd is op geen enkele manier hard maken tegenover de rechtbank. Het Hooggerechtshof van diezelfde staat gaf de campagne in een andere zaak evenmin gelijk.

Het Trump-kamp ving bot bij het Hooggerechtshof dat oordeelde dat de kiesraad in Philadelphia, de grootste stad van Pennsylvania, correct heeft gehandeld door waarnemers op afstand te houden bij het tellen van de stemmen. Eerder had een lagere rechter de Republikeinen wel nog gelijk gegeven in hun claim door te bevelen dat waarnemers op 2 meter afstand de telling in de gaten mochten houden, en niet op 5 meter zoals eerst bepaald.

Het Hooggerechtshof verwerpt die lagere rechtbankbeslissing nu. Volgens het Hooggerechtshof had de kiesraad van Philadelphia wel degelijk het recht zelf de regels rond de waarnemers te bepalen. Vijf rechters gaven de kiesraad gelijk, twee stemden tegen. Daarmee vervalt een van de grootste argumenten van de Trump-campagne: volgens de Republikeinen moesten alle stemmen die geteld waren terwijl de waarnemers op verdere afstand stonden, ongeldig verklaard worden. Maar zelfs de twee Republikeinse rechters van het Hooggerechtshof die tegen hun collega’s ingingen, vonden dat argument te ver gaan.

Tegelijkertijd met de zitting bij het Hooggerechtshof diende nog een hoorzitting in Pennsylvania, om te voorkomen dat de Democraat Joe Biden er wordt uitgeroepen tot de winnaar. Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani pleitte er zelf voor de rechtbank, maar kwam van een kale reis thuis. Het patroon van de afgelopen weken sinds de verkiezingen herhaalde zich, waarbij Giuliani namens Trump constant beweerde dat er “wijdverbreide, stemfraude door het hele land” heeft plaatsgevonden, en de staat die beweringen vervolgens afdeed als ongefundeerde “speculaties”.

Volledig scherm Rudy Giuliani. © REUTERS

De advocaten van de door Trump gedaagde staat verwierpen de beschuldigingen en verzochten de federale rechter om de zaak niet-ontvankelijk te verklaren. Als Trump de rechtszaak in Pennsylvania verliest, is zijn laatste kans om via de rechter een tweede termijn in het Witte Huis af te dwingen wellicht definitief verkeken.

Fouten verbeteren

De Trump-campagne had de aantijgingen in de zaak op zondag al afgezwakt. Het team van de president had de aanklacht teruggebracht tot de bewering dat kiezers ten onrechte de kans hebben gekregen om fouten bij het uitbrengen van hun briefstemmen te herstellen, bijvoorbeeld als zij niet de verplichte tweede geheimhoudingsenvelop hadden gebruikt. Dat zou vooral zijn gebeurd in districten met veel Democratische kiezers.

Vertegenwoordigers van de staat hebben gesteld dat enkele van zulke fouten zijn hersteld, maar niet ten onrechte. Het is de districten toegestaan om contact op te nemen met kiezers om hen te informeren dat zij fouten hebben gemaakt met het uitbrengen van hun stem, voerden de advocaten van de staat aan. Ook districten met veel Republikeinse kiezers hadden dat mogen doen, maar het is niet de schuld van de districten met veel Democratische kiezers dat ze dat niet hebben gedaan, klonk het.

“Het stemrecht van elke kiezer afnemen: op welke manier is dat gerechtvaardigd?

Rechter Matthew Brann leek in die redenering mee te gaan en liet verstaan de claim van de Trump-campagne overdreven te vinden. “Uiteindelijk vraagt u 6,8 miljoen stemmen ongeldig te verklaren, waardoor het stemrecht van elke kiezer in de staat ontnomen zou worden. Kan u me vertellen hoe dat resultaat op enige manier gerechtvaardigd zou zijn?”, vroeg hij retorisch aan Giuliani, die al tientallen jaren niet meer zelf had gepleit. De voormalige burgemeester van New York en vandaag een van Trumps dichtste medestanders bleef herhalen dat er “wijdverbreide, nationale kiesfraude” is gepleegd, maar gaf opnieuw geen bewijzen.

Volgens de advocaat die de districten van Pennsylvania vertegenwoordigde, leeft Giuliani “in een fantasiewereld”. “Verwerp deze zaak zodat we verder kunnen met de belangrijke dingen. Stop dit”, riep hij de rechter op.

Verwacht wordt dat de federale rechter snel een uitspraak doet. De Trump-campagne wil voorkomen dat de verkiezingsuitslag in Pennsylvania officieel wordt gemaakt, hetgeen minister van Binnenlandse Zaken van de staat Kathy Boockvar maandag wil doen. Volgens de voorlopige cijfers won Joe Biden de belangrijke staat met 20 kiesmannen met 70.000 stemmen voorsprong, of 49,9 procent versus 48,8 procent voor Trump.

Detroit keurt uitslagen goed

Slechts nieuws voor het Trump-kamp kwam er ook uit Michigan, waar het grootste district met daarin de stad Detroit de resultaten van de verkiezingen na een chaotische zitting uiteindelijk toch heeft gecertificeerd. In de virtuele Zoom-vergadering van de kiesraad van Wayne County met daarin twee Republikeinen en twee Democraten was er eerst een patstelling, waarbij de Republikeinen weigerden de 68,1 procent voor Biden en de 30,7 procent voor Trump weigerden goed te keuren wegens “onregelmatigheden”. Wayne County is goed voor ongeveer 20 procent van alle stemmen uit Michigan.

Dat beide Republikeinen enkel problemen maakten van de uitslag in het Democratisch gezinde Wayne County, en niet in andere, meer Republikeins gezinde districten, kon er bij de Democraten niet in. Uiteindelijk werd de openbare Zoom-vergadering overspoeld met in totaal 300 progressieve lokale politici en activisten, die fel van leer trokken tegen de twee Republikeinen. Na drie uur argumenteren werd de vergadering geschorst, en bij een nieuwe stemming stemden de twee toch mee met hun Democratische collega's.

In heel Michigan heeft Biden nu een voorsprong van 150.000 stemmen, of 50,5 procent tegenover 47,9 procent voor Trump. Die laatste prees op Twitter de oorspronkelijke beslissing van de kiesraad van Wayne County: “Wow! Michigan weigerde net de verkiezingsresultaten goed te keuren! Moed is iets mooi. De Verenigde Staten zijn trots!” Over de uiteindelijk finale beslissing tweette de president niets.