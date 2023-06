Rechterhand van drugsbaron ‘Bolle Jos’ opgepakt in Turkije

Ongeluk in Zweeds pretpark: 35-jarige vrouw overleeft achtbaan­rit­je niet

In het pretpark Gröna Lund in de Zweedse hoofdstad Stockholm is een wagen van een achtbaan ontspoord. Een wagen van de achtbaan ‘Jetline’ is vanop enkele meters hoogte naar beneden gevallen. Daarbij is een vrouw van 35 jaar overleden. Er vielen ook meerdere gewonden.