Rechter weigert verkoop Ben & Jerry's Israël te blokkeren

Giftige algen wel degelijk oorzaak van vissterfte in de Oder, zeggen wetenschap­pers

De enorme hoeveelheid dode vissen die uit de Oder in Duitsland en Polen is gehaald, stierf wel degelijk door een gif dat door algen wordt geproduceerd. Dat zeggen onderzoekers van het Leibniz-Instituts für Gewässerökologie. Dat de algen, die vooral voorkomen in brak water, zo sterk gegroeid zijn, ligt dan weer aan de zouttoevoer naar de rivier, zegt onderzoeker Tobias Goldhammer. "Dat is momenteel onze meest waarschijnlijke hypothese."

18:06