Rechter vraagt onafhankelijke arbiter om inbeslaggenomen documenten van Trump in te kijken

Beelden tonen hoe mensen in vrijevalat­trac­tie in India 15 meter naar beneden storten

In India zijn minstens 10 mensen gewond geraakt nadat een vrijevalattractie neerstortte. Het ongeval vond plaats op een kermis in Mohali in de staat Punjab. Bijna 50 inzittenden vielen zo’n 15 meter naar beneden. Door de harde klap vlogen verschillende mensen uit hun zitje. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en brachten gewonden over naar het ziekenhuis.

