Rechter verwerpt smaadzaak Trump tegen schrijfster

Een Amerikaanse rechter heeft een smaadzaak van ex-president Donald Trump tegen schrijfster E. Jean Carroll afgewezen. Ze had in mei nog een zaak over smaad en seksueel misbruik tegen de voormalige president gewonnen, waarbij haar 5 miljoen dollar waren toegekend.

Trump op zijn beurt klaagde Carroll aan voor smaad nadat ze na de uitspraak op nieuwszender CNN had gesteld dat hij haar wèl had verkracht. De jury in de door Carroll gewonnen zaak had verkrachting echter niet bewezen geacht.

De rechter zei dat de lasterclaim van Trump moest worden afgewezen omdat de uitspraken van Carroll in ieder geval een kern van waarheid bevatten. Ook kon Trump niet aantonen dat Carroll slechte bedoelingen had met de uitspraken.

Rechtszaken

Overigens is Trump zelfs met het verwerpen van deze zaak nog steeds niet uit de problemen waar het Carroll betreft. In januari moet hij nog eens voor de rechter verschijnen voor een zaak die de schrijfster in 2019 tegen hem is begonnen. In dit geval gaat het om opmerkingen die Trump over haar heeft gemaakt toen hij nog president was.

Volgens de advocaten van Carroll gaat het in deze komende zaak alleen maar over hoevéél geld Trump haar zou moeten gaan betalen. De advocaten van de oud-president stellen op hun beurt weer dat er een limiet moet worden gesteld aan de hoeveelheid geld die Trump zou moeten betalen.

Er lopen intussen nog drie andere rechtszaken tegen hem, waaronder een met betrekking tot zijn pogingen de resultaten van de verkiezingen in 2020, die hij verloor, te ondermijnen. Trump is de eerste president in de Amerikaanse geschiedenis die officieel is aangeklaagd.