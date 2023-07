Rechter verwerpt klacht van Trump tegen CNN: geen sprake van smaad

Netanyahu verdedigt controver­siële juridische hervorming: “Het einde van de democratie in Israël? Dat is dwaas”

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft gisteren gezegd dat de justitiële hervormingen die hij wil doorvoeren de democratie in het land niet zullen aantasten. Maandag keurde het parlement een eerste wetsontwerp goed, waardoor de bevoegdheid van het Hooggerechtshof wordt ingeperkt. Al maanden vinden hevige protesten plaats tegen de hervormingen. Er wordt gevreesd dat dit het begin van het einde is van de democratie in Israël. Maar “dat is dwaas”, vindt Netanyahu.