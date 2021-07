Rechter vertrouwt het niet: Belgische (21) blijft onder huisarrest na dodelijk bootongeval op Comomeer

De Belgische vrouw (21) die eind juni met een speedboot over een ander vaartuig heen voer op het Comomeer in Italië, blijft onder huisarrest. Haar advocaat had beroep aangetekend tegen de beslissing om haar vast te houden in een woning van een familielid in de buurt, maar vond geen gehoor. Volgens de rechtbank zou het risico op een herhaling van de feiten te groot zijn.

Het incident gebeurde op vrijdagnamiddag 25 juni. Een speedboot met elf Belgische jongeren aan boord knalde toen tegen een ander vaartuig waarop drie Italianen aan het zonnebaden waren. Eén van de drie opvarenden - de 22-jarige Italiaanse student Luca Fusi - kwam daarbij om het leven.

Net voor het ongeval zou er een feestelijke sfeer geheerst hebben aan boord van de boot van de Belgen. De jonge vrouw (21) aan het stuur trok volgens het Openbaar Ministerie een vriend op een wakeboard voort. Haar snelheid zou zo hoog geweest zijn, dat de boeg van de boot omhoog ging en ze niets meer voor zich kon zien. De muziek zou ook erg luid gestaan hebben, waardoor ze het geroep van de Italianen niet hoorde.

Beroep

Na de feiten werd de jonge vrouw onder huisarrest geplaatst. Haar advocaat tekende daar echter beroep tegen aan. Volgens hem is het risico op een herhaling van de feiten onbestaande omdat de motorboot waarmee het ongeval gebeurde in beslag is genomen. Hij gaf ook aan dat zijn cliënte goed meewerkte aan het onderzoek en dat het bevel voor het huisarrest gebaseerd was op vermoedens en niet op concrete feiten.

Volledig scherm Luca Fusi liet het leven © RV

Daarnaast zouden de Italianen in de aangevaren boot volgens de advocaat ook schuld dragen. Zij zouden zich met een manoeuvre in veiligheid hebben proberen te brengen en daardoor precies op het pad van de speedboot gekomen zijn. De Belgische vrouw - die volgens Italiaanse media aanvankelijk verklaarde dat ze de andere boot niet had gezien - vertelde nu dat ze gecontroleerd had dat er geen andere boten op haar traject lagen alvorens de boeg door de snelheid omhoog ging en ze niets meer kon zien.

Luide muziek

De rechters geloofden niets van dat argument en haalden andere getuigen aan die de speedboot hadden zien varen, de alarmkreten van de Italianen hadden gehoord en gezien hadden dat de Belgische ze niet opmerkte door de luide muziek. “Het manoeuvre van de Italianen, dat niet plots en met bijzonder lage snelheid gebeurde (volgens een getuige lag de boot nagenoeg stil), kan geen oorzaak geweest zijn voor het ongeval”, klonk het.

Volledig scherm het incident gebeurde aan de bekende Villa del Balbianello. © Thinkstock

De rechtbank besloot dat de beslissing van de onderzoeksrechter van Como om de jonge vrouw onder huisarrest te plaatsen terecht was. In de eerste plaats omdat er door “het bijzondere en onervaren gedrag” van het meisje “een concreet risico op recidive van een soortgelijk misdrijf” was. Ze zou dus opnieuw achter het stuur van een boot kunnen gaan zitten en het leven van anderen in gevaar brengen.

Expert

De rechters vrezen daarnaast dat er met bewijsmateriaal geknoeid kan worden, volgens de krant La Provincia. Ze willen verder de conclusie van het onderzoek van de openbare aanklager afwachten. Die wacht nog op het technisch advies van een expert die de exacte omstandigheden van het ongeval reconstrueerde.

Volgens de eerste vaststellingen had de Belgische geen alcohol in het bloed, maar toxicologisch onderzoek zou volgens de Italiaanse krant Il Giorno wel sporen van softdrugs hebben aangetoond.