Rechter verbiedt demonstranten ‘vrijheidskonvooi’ in Ottawa nog te toeteren, drukke grensovergang Canada-VS geblokkeerd

De boze truckers van het ‘vrijheidskonvooi’ mogen van een rechter niet meer toeteren. Ze demonstreren nu al dagen in het centrum van de Canadese hoofdstad Ottawa en dat zorgt voor veel overlast. “Claxonneren is geen uiting van vrije gedachten”, oordeelde een rechter.

Buurtbewoners en lokale ondernemers hadden namelijk geklaagd over het kabaal van de 400 à 500 vrachtwagens bij het Canadese parlement. Die moeten nu de volgende tien dagen stoppen met toeteren, beveelt rechter Hugh McLean volgens de Britse omroep BBC.

Het grootste deel van de demonstranten is vredevol, maar er zijn al meer dan duizend boetes uitgedeeld voor onder andere geluidsoverlast, het afsteken van vuurwerk en roekeloos rijden. Ook is er sprake van het gebruik van nazislogans. Er zijn bijna honderd onderzoeken geopend, onder meer naar haatmisdrijven, zegt de politie.

De burgmeester van Ottawa, Jim Watson, kreeg al hulp van politiediensten buiten de stad, maar dat is nog niet voldoende. “Het protest is een agressieve en haatdragende bezetting van onze buurt geworden. Mensen leven in angst en zijn doodsbang”, schreef de burgemeester in een brief aan de federale regering. Hij stelde het toeteren gelijk aan “psychologische oorlogsvoering”.

Burgemeester Ottawa kondigt noodtoestand af

Watson heeft maandag de noodtoestand afgekondigd. Daardoor kan hij meer steun krijgen van andere gemeenten en de federale regering om orde op zaken te stellen.

Het protest in Ottawa begon in het laatste weekend van januari met een bijeenkomst van een konvooi van enkele honderden vrachtwagens. Het zelfverklaarde ‘Freedom Convoy’ of ‘vrijheidskonvooi’ en de actievoerders houden zich sindsdien op in de stad, in de buurt van het parlement.

Aanleiding van het protest was de in januari ingevoerde vaccinatieplicht voor truckers die uit de VS terugkeren. Intussen is het protest gericht tegen de coronamaatregelen in zijn geheel.

Ondanks het protest steunt een groot deel van de Canadese bevolking de coronamaatregelen, zo blijkt uit een recent gepubliceerde peiling. In Canada zijn bijna acht op de tien inwoners volledig gevaccineerd.

Truckers blokkeren drukste grensovergang tussen Canada en Verenigde Staten

Eén van de belangrijkste grensovergangen tussen Canada en de VS wordt geblokkeerd door vrachtwagenchauffeurs die protesteren tegen de coronamaatregelen. Dat meldt de Canadese regering.

De Ambassador Bridge tussen Lake Erie en Lake Huron bleef een tijdlang gesloten. Ondertussen kan het verkeer richting de VS weer passeren. Driekwart van de Canadese export gaat naar de Verenigde Staten. Normaal gesproken rijden er dagelijks zo'n 8.000 vrachtwagens over de geblokkeerde brug.

