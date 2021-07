Rechter stelt Amerikaanse staat grotendeels verantwoordelijk voor massaschietpartij in Texaanse kerk

Rodriguez stelde dat de overheid een “aanzienlijke verantwoordelijkheid” draagt voor het leed van de slachtoffers van het bloedbad dat op 5 november 2017 plaatsvond in de First Baptist Church in Sutherland Springs, Texas. Kelley, gekleed in het zwart en met een masker van een schedel, opende het vuur op de kerkgangers en schoot 25 mensen dood. Nog 22 anderen raakten gewond. Na een politieachtervolging die eindigde in een gracht langs de weg, beroofde de 26-jarige schutter zich van het leven.

Nalatigheid

De slachtoffers en hun families daagden de overheid vervolgens voor de rechter voor nalatigheid omdat ze Kelley wapens liet kopen. Kelley had tijdens een rechtszaak ik 2012 immers toegegeven dat hij zijn ex-vrouw en stiefzoon geslagen had, maar dat viel nergens in zijn dossier voor de achtergrondcontrole te bespeuren.

Als de overheid Kelley’s informatie fatsoen­lijk had ingegeven in het systeem voor achter­grond­con­tro­les, dan was Kelley waarschijn­lijk weerhouden van de schietpar­tij in de kerk

In een 99 pagina’s tellend verdict zei Rodriguez dat de overheid zelfs meer wist dan Kelley’s ouders over het geweld waartoe hun zoon staat was. De schutter was volgens de rechter slechts voor 40 procent verantwoordelijk voor zijn daden. “Als de overheid haar werk had gedaan en Kelley’s informatie fatsoenlijk had ingegeven in het systeem voor achtergrondcontroles, dan was Kelley waarschijnlijk weerhouden van de schietpartij in de kerk", schreef hij.