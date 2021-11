Rechter pleit twee mannen vrij voor moord op burgerrechtenactivist Malcolm X

Een rechter in New York heeft twee Afro-Amerikanen vrijgepleit die meer dan 50 jaar geleden veroordeeld werden voor de moord op Malcolm X, de bekende activist die in de jaren 60 opkwam voor de burgerrechten van Afro-Amerikanen. Hij werd op 21 februari 1965 doodgeschoten tijdens een speech in New York. Er werden toen drie personen opgepakt, Muhammad Aziz, Khalil Islam en Mujahid Abdul Halim. De drie werden in maart 1966 veroordeeld voor moord.

De drie mannen waren allen lid van de Nation of Islam, een Afro-Amerikaanse moslimorganisatie die onder meer streed voor gelijke rechten van de zwarte bevolking. Malcolm X was woordvoerder van de Nation of Islam, maar zou de ideologie van de Nation na een tijd hebben verworpen en bekeerde zich tot de orthodoxe islam. Bovendien zou hij een publieke ruzie hebben gehad met de oprichter van de Nation of Islam, Elijah Muhammad. Malcolm X beschuldigde Muhammad van overspel en verliet de religieuze groep in maart 1964. Niet lang daarna werd hij vermoord.

Muhammad Aziz, alias Norman 3X Butler, vandaag 83 jaar, werd donderdag vrijgepleit. Ook Khalil Islam, alias Thomas 15X Johnson, werd vrijgepleit. Hij overleed in 2009. De twee hebben altijd beweerd dat ze onschuldig waren. De derde veroordeelde, Mujahid Abdul Halim, bekende destijds dat hij het schot zou hebben gelost en zuiverde zo de naam van de twee anderen, maar dat was tevergeefs.

Volledig scherm De balzaal 'Audubon' in New York na de moord op Malcolm X op 21 februari 1965. © AP

“Karikatuur van rechtvaardigheid”

De documentaire ‘Who Killed Malcolm X?’ op Netflix wierp in februari 2020 twijfels op over de vraag of Muhammad Aziz en Khalil Islam wel aanwezig waren op de plek van de moord. Justitie boog zich opnieuw over de zaak en de procureur van New York, Cyrus Vance, kwam tot de conclusie dat de twee “niet de rechtspraak kregen die ze verdienden.” De rechter schaarde zich donderdag achter dat standpunt en sprak over een “mislukking van het gerecht.”

“De gebeurtenissen die ons vandaag in de rechtbank hebben gebracht, hadden nooit mogen plaatsvinden. Die gebeurtenissen waren en zijn nog steeds het resultaat van een proces dat volledig corrupt was, een proces dat zwarte mensen in 2021 erg bekend is”, reageerde de 83-jarige Aziz tijdens de zitting. “Ik hoop dat hetzelfde systeem dat verantwoordelijk was voor deze karikatuur van rechtvaardigheid ook verantwoordelijkheid neemt voor de onmeetbare schade die het mij de afgelopen 55 of 56 jaar heeft aangericht”, klonk het.

Volledig scherm De 83-jarige Muhammad Aziz nadat hij donderdag werd vrijgesproken in New York. © AP