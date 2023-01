Rechter noemt poging van Trump om verkrachtingszaak Jean Carroll te verwerpen “absurd”

Voormalige president Donald Trump vroeg aan het gerecht om de verkrachtingszaak die tegen hem loopt ongegrond te verklaren. De rechter noemde deze oproep echter “absurd”. Schrijfster Jean Carroll beweert dat Trump haar halverwege de jaren negentig in een kleedkamer van een warenhuis in New York heeft verkracht.

Carroll gebruikte voor deze rechtszaak de “Adult Survivors Act”, deze wet uit 2022 zorgt er tijdelijk voor dat verkrachtingen geen verjaring kennen. Trump vindt echter dat deze zaak moet worden afgewezen omdat de wet hem geen eerlijk proces biedt. De rechter besliste dat deze redenering geen steek houdt.

“We zijn teleurgesteld met de beslissing van de rechtbank”, zegt Alina Habba, een advocaat van Trump. Habba tekende ook onmiddellijk beroep aan. Carroll’s advocaat, Roberta Kaplan, zegt “blij, maar niet verrast” te zijn over de beslissing. De rechtszaak is een van de twee waarin Carroll Trump beschuldigt van laster toen hij ontkende haar te hebben verkracht in een kleedkamer van een Bergdorf Goodman warenhuis eind 1995 of begin 1996.

“Niet mijn type”

Carroll klaagde Trump eerst aan nadat hij de beschuldiging in juni 2019 ontkende, waarbij hij een verslaggever in het Witte Huis vertelde dat hij Carroll niet kende en dat ze “niet zijn type is”. Daarnaast beweerde Trump dat Caroll de bewering verzon om haar nieuwe memoires te verkopen.

De tweede rechtszaak kwam voort uit een social media post van oktober 2022 waarin Trump de verkrachtingsclaim een “hoax”, “leugen”, “oplichterij” en “complete zwendel” noemde, en zei “dit kan alleen Trump overkomen!”.

“Absurd”

Die rechtszaak omvat de Adult Survivors Act (ASA), die vanaf 24 november vorig jaar volwassenen een jaar de tijd geeft om hun vermeende aanvallers aan te klagen, zelfs als de verjaringstermijn is verstreken. “Het is niet omdat de wet naar Trumps aanvoelen niet voldoende uitlegt waarom hij berecht wordt, dat het ongrondwettelijk is”, zegt rechter Lewis Kaplan, “Dat is absurd”.

Trump en Carroll wachten op een beslissing van een hof van beroep in Washington D.C. over de vraag of Trump volgens de lokale wetgeving immuun moet zijn voor de eerste rechtszaak van Carroll over zijn opmerkingen van juni 2019. De rechtszaak zou waarschijnlijk worden verworpen als het hof zou besluiten dat Trump sprak binnen zijn rol als president. Mocht blijken dat Trump sprak in zijn persoonlijke hoedanigheid, zoals Carroll betoogt, gaat de rechtszaak wel door.