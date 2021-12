Rechter laat laatste aanklacht tegen kapitein Sea-Watch 3 vallen

Inwoner Kentucky vindt kat na negen dagen levend terug onder tornado-puin: “Ik hoorde hem miauwen”

Op 11 december liet een reeks tornado’s een spoor van vernieling achter in het oosten en het midden van de Verenigde Staten. Ook het kantoorgebouw van Sonny Gibson, een inwoner van het stadje Mayfield in de staat Kentucky, werd volledig vernield. Negen dagen na het zware noodweer hoorde Gibson plots zacht gemiauw toen hij door het puin aan het ruimen was. De man wist meteen dat het zijn ‘kantoorkat’ Madix was. Het dier had de instorting van het gebouw wonder boven wonder overleefd.

