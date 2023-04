Rechter hekelt commentaar van Trump op verkrachtingszaak: “Ongepast”

UPDATE Biden gaat voor tweede termijn als Amerikaan­se president, Trump: “Bijna ondenkbaar na zo'n rampzalig en mislukt president­schap”

Amerikaans president Joe Biden (80) is nu ook officieel kandidaat om zichzelf op te volgen voor een tweede termijn. Dat heeft hij bekend gemaakt in een video op Twitter, precies vier jaar na zijn aankondiging deel te nemen aan de verkiezingen van 2020. De Democraat wil “het werk afmaken” en voorkomen dat zijn grote rivaal Donald Trump terugkeert in het Witte Huis. Trump is alvast niet onder de indruk: “Met zo’n rampzalig en mislukt presidentschap is dit bijna ondenkbaar.”