Rechter geeft gedetailleerde lijst vrij van in beslag genomen materiaal Trump: tientallen "geheime" mappen leeg teruggevonden

Minderja­rig meisje overleden tijdens schooluit­stap nadat mast afbreekt op schip in Nederland

Op een schip in de buurt van de Nederlandse gemeente Terschelling, in de provincie Friesland, is woensdag rond het middaguur een mast afgebroken en op een meisje terechtgekomen dat op schooluitje was. Zij is ter plekke overleden, meldt de politie.

31 augustus