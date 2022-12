Rechter doet uitspraak tegen oud-secretaresse (97) nazikamp

Netflix past nazidocu­men­tai­re aan na Poolse woede over “verschrik­ke­lij­ke fout”

Netflix gaat een documentaire aanpassen die in Polen tot woede had geleid. Een aantal passages uit The Devil Next Door krijgt een update die duidelijker moet maken dat Polen niet verantwoordelijk was voor de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft Netflix toegezegd na klachten van onder meer de Poolse premier Mateusz Morawiecki.

15 november