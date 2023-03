Rechter Canada: middelvinger opsteken is een grondrecht

Middenvin­ger naar president Trump kost vrouw haar job: "Ik zou het zo opnieuw doen"

De foto waarop te zien is hoe ze haar middenvinger opsteekt naar de presidentiële colonne die haar voorbijstak op haar fietsroute ging viraal. Nu blijkt dat die foto de 50-jarige Juli Briskman haar marketingjob heeft gekost. "Ik was niet eens aan het werk toen ik dat deed. Maar ze zeiden me dat ik hun gedragscode heb geschonden", stelt Briskman in 'The Washington Post'.