Rechter blokkeert tijdelijk strenge anti-abortuswetgeving Texas

Duizenden mensen demonstre­ren in VS voor recht op abortus

3 oktober In de Amerikaanse hoofdstad Washington en in heel wat andere steden in het land hebben zaterdag lokale tijd duizenden mensen gedemonstreerd voor het recht op abortus. Heel wat organisaties had voordien opgeroepen tot demonstraties in alle Amerikaanse staten. In Washington marcheerden de demonstranten voor het Hooggerechtshof, dat eerder een beperkende abortuswet in Texas weigerde te blokkeren.