Rechter beveelt Braziliaanse regering inheemse bevolking te beschermen

Ontbossing Brazili­aans Amazonege­bied op hoogste niveau sinds 2008: drie voetbalvel­den per minuut gekapt

1 december De ontbossing in het tropisch regenwoud in de Braziliaanse Amazone heeft haar hoogste niveau in twaalf jaar tijd bereikt. Dat blijkt uit gegevens van het Braziliaanse ruimteagentschap Inpe, dat de ontbossing met satellieten in de gaten houdt.