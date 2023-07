Rechter betrapt terwijl ze “urenlang” op telefoon scrolt tijdens moordproces van 2-jarig jongetje

Traci Soderstrom (50), een rechter uit de Amerikaanse staat Oklahoma, wordt ervan beschuldigd urenlang haar telefoon te hebben gebruikt tijdens het moordproces van een 2-jarig jongetje vorige maand. De rechter werd op video betrapt terwijl ze sms’te en scrolde op Facebook, zelfs toen de moeder van het slachtoffer in tranen in de getuigenbank zat.

Een video van 50 minuten, die de Amerikaanse krant ‘The Oklahoman’ in handen heeft gekregen, toont hoe Soderstrom haar telefoon verborgen houdt onder de rechterbank terwijl ze sms’t, door sociale media scrolt en zelfs een GIF opzoekt tijdens de rechtszaak. Ze neemt ook af en toe notities, maar haar telefoon zou de hele tijd in haar schoot hebben gelegen. Het zijn beelden van een bewakingscamera direct achter de rechter. Het is niet duidelijk of Soderstrom wist dat die camera zich daar bevond.

Op een gegeven moment neemt de moeder van het slachtoffertje tijdens haar getuigenis een zakdoekje om haar tranen af te vegen. Op de beelden is te zien dat Soderstrom even naar haar kijkt, maar zich daarna terug focust op de telefoon in haar schoot om een berichtje te beantwoorden.

Soderstrom hield toezicht op het vooronderzoek, de juryselectie en openingsverklaringen in verband met de dood van Braxton Danker, een jongetje van 2. Hij kreeg een hartstilstand na het ontwikkelen van een infectie die begon met luieruitslag. Het kindje werd destijds met verwondingen over zijn hele lichaam teruggevonden. Beide ouders werden gearresteerd en beschuldigd van moord met voorbedachte rade. De moeder van het slachtoffer kreeg 25 jaar gevangenisstraf voor het mogelijk maken of toestaan van kindermisbruik. De vader werd tijdens dit proces veroordeeld voor doodslag.

Wordt Soderstrom gestraft?

Intussen is een onderzoek ingesteld naar de acties van Soderstrom door de Oklahoma Council on Judicial Complaints. De directeur van de raad gaf geen commentaar op het onderzoek, omdat dat volgens de wet niet is toegestaan, schrijft persagentschap ‘AP’.

Zowel officier van justitie Adam Panter als advocaat van de verdediging Velia Lopez zeggen dat ze de rechter nooit haar telefoon hebben zien gebruiken. Maar Panter bekeek later ook de bewakingsbeelden en zei dat Soderstrom “uren van de rechtszaak bezig was” op haar telefoon.

Vooral opvallend is dat de rechter de jury had bevolen om al hun elektronica uit te schakelen zodat ze zich goed konden concentreren op de rechtszaak. “Juryleden mogen geen mobiele telefoons gebruiken in de rechtszaal tijdens rechtszaken omdat we verwachten dat ze hun volledige tijd en aandacht geven aan het bewijs dat wordt gepresenteerd,” zei Panter. “Ik verwacht en hoop dat de rechtbank zich houdt aan dezelfde standaard die van juryleden wordt verlangd, ongeacht het type zaak.”

Rechters in Oklahoma zijn gebonden aan de Code of Judicial Conduct waarin staat dat een rechter ten allen tijde moet handelen op een manier die het vertrouwen van het publiek in de onafhankelijkheid, integriteit en onpartijdigheid van de rechterlijke macht bevordert. De code vermeldt echter niets over het gebruik van mobiele telefoons.