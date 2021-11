Rechter beslist dat Trump toch documenten aan 6 januari-panel moet overmaken

ANALYSE. Biden blijft niet aan de macht met een streng klimaatbe­leid

Joe Biden heeft zijn best gedaan op de klimaattop in Glasgow. Hij heeft geboden wat hij kon, hoe weinig dat uiteindelijk ook was. Maar achter zijn rug liet de kiezer verstaan dat Biden daarmee al te ver is gegaan. Dat de Democraten te links zijn, terwijl de herinnering aan Donald Trump al niet meer schrikwekkend genoeg is om de Republikeinen te mijden. Dat kost die Democraten nu een gouverneurschap of twee — en volgend jaar waarschijnlijk ook hun meerderheid in het parlement.

3 november