Rechter beslist dat luchthaven Schiphol niet hoeft te krimpen

TERUGLEZEN. Trump pleit onschuldig voor 34 aanklach­ten betreffen­de gesjoemel rond betaling zwijggeld aan twee vrouwen

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft dinsdag voor de rechtbank in New York gepleit dat hij niet schuldig is aan de aanklachten die tegen hem zijn geformuleerd. Het gaat onder meer om het vervalsen van zakelijke documenten rond het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels in 2016. Trump ontkent en heeft steevast gezegd dat het om een “heksenjacht” tegen hem gaat. Lees hier ons liveblog terug over de historische hoorzitting.