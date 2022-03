Rechter Amerikaanse hooggerechtshof in ziekenhuis opgenomen

Rechter Amerikaans hoogge­rechts­hof gaat met pensioen: Biden zal opvolger benoemen

Rechter Stephen Breyer (83), die in het Amerikaanse Hooggerechtshof zetelt, gaat met pensioen. Dat heeft hij vandaag officieel aangekondigd, nadat Amerikaanse media er gisteren over berichtten. Breyer is een van de drie overgebleven progressieve rechters in het negenkoppige hooggerechtshof, dat momenteel een conservatieve meerderheid heeft. Het is nu aan Amerikaans president Joe Biden om een opvolger voor hem voor te dragen. Hij zal kiezen voor een zwarte vrouw, bevestigde hij vandaag tijdens een toespraak.

