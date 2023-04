Rechter Amerikaans Hooggerechtshof in opspraak omdat hij decennialang in het geheim luxueuze reizen van Republikeinse donor accepteerde

‘ProPublica’ is niet de eerste de beste. De organisatie heeft al een hele reeks prestigieuze Pulitzerprijzen op de schouw staan voor haar uitmuntende onderzoeksjournalistiek.

Onderwerp was dit keer Clarence Thomas, een van de meest conservatieve rechters aan het Amerikaanse Hooggerechtshof. Thomas trad in 1991 toe tot het hoogste rechtsorgaan op voordracht van de Republikeinse president George H.W. Bush en stemde onder meer voor het terugdraaien van het recht op abortus. Hij liet vorig jaar ook verstaan dat hij hetzelfde wil doen met het recht op contraceptie en het homohuwelijk.

Geschenken

Nieuwe documenten en interviews tonen volgens ‘ProPublica’ echter dat Thomas geschenken aanvaarde van een omvang en met een frequentie zonder voorgaande in de moderne geschiedenis van het Hooggerechtshof. Zijn weldoener was Harlan Crow, een vastgoedmagnaat uit Dallas, waarmee Thomas al jaren bevriend is.

Volledig scherm Clarence Thomas (vooraan, tweede van links) met de andere rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof. © AP

Zo stapte Thomas in juni 2019 in de luxueuze privéjet van Crow - een Bombardier Global 5000 van ettelijke miljoenen - en vloog hij naar Indonesië voor een negendaagse cruise aan boord van het vijftig meter lange superjacht van de magnaat. “Had hij de jet en het jacht zelf moeten charteren, was hij meer dan een half miljoen dollar (460 miljoen euro, red.) kwijtgeweest”, aldus ‘ProPublica’.

Dat was niet de eerste keer dat Thomas aan boord ging van de ‘Michaela Rose’. Hij ging er tien jaar geleden ook al mee op cruise in Nieuw-Zeeland, samen met Crow. Met hem trok Thomas ook naar Bohemian Grove, een exclusief oord in Californië waar alleen mannen binnen mogen en waar al enkele van de meest prominente figuren ter wereld te gast waren. Om nog te zwijgen over de bezoekjes aan de luxueuze ranch van Crow in Texas.

Zomer

Elke zomer trekt de rechter ook een week naar het Adirondackgebergte in de Amerikaanse staat New York. Daar bevindt zich Camp Topridge, een indrukwekkend privéresort van Crow, waar je alleen op uitnodiging binnen kan. En ook daar zijn doorgaans conservatieve machtshebbers aanwezig, zoals bedrijfsleiders, Republikeinse donors en politieke activisten. Dat blijkt uit documenten die ‘ProPublica’ kon inkijken.

Volledig scherm Camp Topridge. © RV

Gasten kunnen er gratis genieten van de pittoreske boothuizen, een graveltennisbaan, een replica van de hut van Hagrid uit Harry Potter, bronzen beelden van kabouters en milkshakes aan een frisdrankfontein in jaren 50-stijl. Ter vergelijking: kamers in een nabijgelegen resort kosten meer dan 1.800 euro per nacht.

Privévluchten

Wat opmerkelijk is: de reizen werden niet aangegeven in de financiële verslagen van Thomas. Rechters zijn nochtans verplicht om geschenken van meer dan 380 euro op te lijsten. Ook privévluchten en cruises vallen daaronder. Volgens experts lijkt dit in strijd met een federale wet. Door de reizen te aanvaarden zou Thomas volgens experts ethiek en (oud-)rechters ook de gedragsnormen voor rechters overtreden hebben.

Thomas zelf wilde niet reageren op de vragen van ‘ProPublica’. Crow deed dat wel en zei dat hij Thomas nooit heeft proberen te beïnvloeden. “Ik was even gastvrij voor hem als voor mijn vele andere dierbare vrienden”, schrijft hij in een verklaring.