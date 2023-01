Rechtbank van Namen veroordeelt vier personen tot boete van 1.600 euro omdat ze egels barbecueden en opaten

Beschermde diersoort

De egel is een belangrijk symbool binnen de Ierse Traveller-gemeenschap, waarvan de beklaagden lid waren. Het eten van het dier wordt bovendien beschouwd als een traditie. “Het maakt deel uit van onze cultuur, of we dat nu leuk vinden of niet”, zei een van de mannen in de rechtbank.

De rechter eiste twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor de verdachten. “Tradities zijn een verrijking, maar in dit geval is het in strijd met de wet op natuurbehoud en dierenwelzijn, want de egel is een beschermde diersoort. De traditie is vrij ingeburgerd, maar er zal een einde aan moeten komen”, klonk het. De advocaat van de beklaagden pleitte voor een geldboete of een werkstraf voor zijn cliënten.