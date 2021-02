Rechtbank in Nederland beslist dat avondklok meteen opgeheven moet worden, Nederlandse staat vraagt hof om uitstel

De avondklok in Nederland moet met onmiddellijke ingang worden opgeheven. Dat heeft een rechter beslist in een rechtszaak die werd aangespannen door de stichting Viruswaarheid, een actiegroep die niet gelooft dat het coronavirus extreem gevaarlijk is en het coronabeleid van de Nederlandse overheid bekritiseert. De Nederlandse staat wil een uitstel van het besluit bereiken via een zogenaamd ‘schorsingsincident’.

Volgens de rechter is de avondklok in Nederland een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer. Bovendien beperkt de regel “het recht op vrijheid van vergadering en betoging”. Daarvoor is een zeer zorgvuldige besluitvorming nodig.

Geen noodsituatie

De Eerste en de Tweede Kamer werden echter niet betrokken bij de besluitvorming, omdat er gebruik werd gemaakt van een noodwet. Daarin staat dat een regering in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met het parlement. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen noodsituatie “zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak”.

“De rechter heeft overwogen dat er sprake is van een pandemie, van een virus dat muteert, van grote druk op de zorg. Het is een tijd van grote zorg en moeilijke beslissingen. Maar juist ingrijpende maatregelen als de avondklok moeten op een goede wet gebaseerd zijn”, aldus de rechtbank in Den Haag.

‘Feestende mensen op straat vanavond’

Willem Engel, de woordvoerder van protestgroep Viruswaarheid, verwacht dinsdagavond heel veel feestende mensen op straat na de uitspraak van de rechtbank in Den Haag. “Dat wordt een feestje vanavond”, zei Engel na de overwinning op NPO Radio 1. “Ik ben heel blij en opgelucht dat er in Nederland nog iets als rechtspraak bestaat.”

“De avondklok is er nu per direct af. Ik verwacht nog wel dat het door het regime bestreden zal worden. Maar we staan sterk en ik verwacht dat ze in hoger beroep kansloos zijn”, stelt Engel.

Schorsingincident

De Nederlandse overheid gaat zoals verwacht in verweer: ze wil dat de avondklok gehandhaafd blijft, tot er een hoger beroep over de zaak is geweest. De staat heeft daarom aan het gerechtshof gevraagd de uitspraak van de rechter over het opheffen van de avondklok te schorsen in afwachting daarvan. Het hof in Den Haag buigt zich om 16.00 uur over dit zogeheten schorsingsincident.

Gevolgen?

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor de boetes die zijn opgelegd voor een overtreding van de avondklok. Honderden Nederlanders die zo’n boete hebben gekregen, claimen hun geld alvast terug of willen de boete kwijtgescholden zien. De Nederlandse advocaat Michael Ruperti zegt dinsdag dat hij hun verzoeken rechtstreeks bij bevoegd minister van Veiligheid en Justitie Fred Grapperhaus zal indienen.

Met het vonnis zijn de opgelegde boetes onrechtmatig, zegt de advocaat. Een aantal van Ruperti’s cliënten heeft de avondklok opzettelijk genegeerd, om een rechtszaak uit te lokken. “Met dit vonnis zijn die zaken overbodig geworden.” Als de minister de verzoeken tot terugbetaling of kwijtschelding niet inwilligt, zal de groep naar de rechter stappen. Volgens Ruperti is er voor de minister ook “een makkelijke weg: alle boetes in één keer van tafel halen”.

BEKIJK OOK: Het protest tegen de avondklok in Nederland leidde zelfs tot rellen