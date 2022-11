"Recente schade in Kiev is de schuld van Oekraïense luchtafweer", zegt Moskou

Zelensky eist strengere veroorde­ling van Rusland door VN-Veilig­heids­raad

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de VN-Veiligheidsraad om een nog strengere veroordeling van Moskou gevraagd, na de Russische aanvallen op kritieke infrastructuur in zijn land. Rusland moet expliciet als terroristische staat worden aangemerkt, eiste Zelensky woensdag via een tussenkomst per videoverbinding aan het orgaan in New York. Oekraïne had eerder op de dag om een spoedzitting van de Veiligheidsraad gevraagd.

