Recente hittegolf rond Middellandse Zee gevolg van klimaatopwarming

KIJK. Vrouw smokkelt 22 slangen en een kameleon op vliegtuig

Op een Indiase luchthaven is vorige week een vrouw betrapt met maar liefst 22 slangen en een kameleon in haar bagage. Volgens de luchthaven probeerde de vrouw de dieren in plastic containers het land in te smokkelen. Het is niet duidelijk of ze is aangehouden.