Rebellerende Republikeinen saboteren benoeming partijgenoot tot voorzitter Huis van Afgevaardigden

Kevin McCarthy haalde dinsdagavond ook in de derde stemronde geen meerderheid om voorzitter van het Huis te worden. Daarop werd besloten om de zitting woensdagmiddag voort te zetten. Het is zeer uitzonderlijk dat het Huis, de Amerikaanse evenknie van onze Kamer van Volksvertegenwoordigers, meerdere stemmingen nodig heeft om een nieuwe voorzitter te kiezen.

De voorzitter heeft de steun van de helft van de aanwezige leden van het Huis nodig. Als alle 435 leden stemmen, zijn dat er 218. De Republikeinen hebben echter maar een zeer nipte meerderheid van 222 zitjes in het Huis. In de eerste ronde stemden 19 Republikeinen op andere kandidaten dan McCarthy, voornamelijk Andy Biggs en Jim Jordan. In de tweede ronde deden ze dat opnieuw, maar schaarden ze zich allemaal achter Jim Jordan. Ook een derde stemronde bood geen uitsluitsel.

Quote Het zou dagen kunnen duren voordat een voorzitter is gekozen. De laatste keer dat de voorzitter niet in één ronde kon worden verkozen was in 1923. Toen waren er negen stemrondes nodig.

Dat er na de derde stemronde nog geen uitsluitsel is, is zo uitzonderlijk dat niet direct duidelijk is hoe de procedure er nu uit gaat zien. Nieuwe kandidaten kunnen zich nog in de strijd gooien. Het zou dagen kunnen duren voordat een voorzitter is gekozen. De laatste keer dat de voorzitter niet in één ronde kon worden verkozen was in 1923. Toen waren er negen stemrondes nodig, in 1869 zelfs zestig.

Trump

De chaos rond de benoeming is exemplarisch voor de staat van de Republikeinse partij, die druk is met interne strijd. De invloed van oud-president Donald Trump lijkt tanende nu kiezers bij de midtermverkiezingen in november veel van zijn favoriete kandidaten hebben weggestemd. Maar een kleine groep extreme Congresleden uit zijn stal, kan dankzij de zeer krappe meerderheid van de partij wel maatregelen en benoemingen blokkeren.

McCarthy deed daarom zijn best om de extremisten voor zich te winnen met concessies. Hij beloofde enkele van deze leden weer te benoemen in commissies, nadat ze daar uitgezet zijn omdat ze online geweld tegen politieke tegenstanders goedkeurden. Ook zegde hij onderzoeken naar onder meer het beleid en de familie van president Biden toe en beloofde hij een regel die het mogelijk maakt om hem zijn positie weer af te nemen.

Quote Het resultaat van het Republi­kein­se gekibbel is dat de Democraat Hakeem Jeffries tot nog toe de meeste stemmen achter zich kreeg.

Het was onvoldoende voor de dwarsliggers. Ze vertrouwen McCarthy niet als vertegenwoordiger van de meer gematigde, gevestigde orde in de partij. “Dit gaat om het uitdelen van een klap aan het partijkartel en het verslaan van een Republikeins systeem dat vijandig staat tegenover conservatieven, een hekel heeft aan de achterban en zich verzet tegen invloed van individuele leden om de macht in handen te houden van de elite”, schreef een van de rebellerende Congresleden, Bob Good uit Virginia.

Het resultaat van het Republikeinse gekibbel is dat de Democraat Hakeem Jeffries tot nog toe de meeste stemmen achter zich kreeg. Maar de Democraten hebben zelf geen meerderheid in het Huis, en dus wordt hij normaal gezien ‘slechts’ de leider van de Democratische fractie, de eerste Afro-Amerikaan in die functie.