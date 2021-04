Rebellenfractie Myanmar heeft legerbasis "ingenomen"

Amerikaan­se taxibedrij­ven boomen door Canadese reizigers die verplichte hotelqua­ran­tai­ne in hun land liever omzeilen

26 april Wie Canada invliegt, moet verplicht veertien dagen in quarantaine, waarvan drie dagen op eigen kosten in een hotel. Canadezen die naar hun land terugkeren, vliegen daarom liever op een bestemming in een Amerikaanse grensstaat om van daaruit de taxi te nemen naar Canada. Voor taxibedrijven daar is deze heropleving welgekomen.