Rebellen trekken zich terug uit vredesonderhandelingen met regering Tsjaad

Tsjaad roept noodtoe­stand uit wegens gebrek aan tarwe: “Poetin moet zich realiseren dat Afrika een slachtof­fer is van het conflict”

In het Afrikaanse land Tsjaad is de noodtoestand uitgeroepen, omdat onvoldoende tarwe wordt ingevoerd als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De militaire regering van het arme Sahelland beklemtoont dat de situatie ten aanzien van levensmiddelen sinds begin dit jaar extreem is verslechterd en dringt aan op internationale hulp.

