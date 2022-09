Rebellen Tigray zeggen bereid te zijn tot vredesonderhandelingen

De rebellen in de opstandige Ethiopische regio Tigray hebben zondag verklaard bereid te zijn tot een hernieuwd staakt-het-vuren. Ook lieten zij weten de start van een vredesproces onder leiding van de Afrikaanse Unie te zullen accepteren. Daarmee lijkt een belangrijke stap gezet op weg naar onderhandelingen tussen hen en de nationale regering, om een einde te maken aan de al twee jaar durende oorlog in het noorden van het land.

De aankondiging kwam er onder grote internationale diplomatieke druk, nadat in augustus voor het eerst in vijf maanden weer gevechten waren uitgebroken tussen regeringstroepen en de strijders van het Tigray People's Liberation Front (TPLF) in de noordelijke regio.

“Krachtig vredesproces”

"De regering van Tigray is bereid deel te nemen aan een krachtig vredesproces onder toezicht van de Afrikaanse Unie", stelden de autoriteiten in Tigray zondag. "En ook zijn wij bereid ons te houden aan een onmiddellijke en wederzijds overeengekomen stopzetting van de vijandelijkheden om gunstige omstandigheden daarvoor te scheppen."

Het conflict in Tigray begon in november 2020, toen de Ethiopische premier Abiy Ahmed troepen naar de regio zond in een poging er de macht van het TPLF te breken. Dat trok zich namelijk weinig aan van de centrale regering in de nationale hoofdstad Addis Abeba. Van 1991 tot 2018 regeerde het TPLF nog over het hele land. Maar sinds de verkiezingen van 2018 is premier Ahmed aan de macht.

De oorlog in Ethiopië heeft geleid tot talloze doden, met ook veel berichten over massamoorden en seksueel geweld op grote schaal. In maart dit jaar werd een wapenstilstand overeengekomen waardoor internationale hulp aan Tigray kon worden hervat. Vredesbesprekingen zijn tot nu toe echter om allerlei redenen nog steeds nauwelijks op gang gekomen.

