Real-life versie van ‘Squid Game’ in Abu Dhabi

Het evenement van het Korean Cultural Center ging dinsdag door in het kantoor van de organisatie en bestond uit spelletjes die daadwerkelijk in de show worden gespeeld, maar ditmaal zonder moord en bloedvergieten. De deelnemers werden ingedeeld in twee teams van vijftien personen en kregen rode of groene t-shirts met het logo van de serie. De begeleiders van het evenement droegen roze outfits met een cirkel, driehoek of vierkant, om eruit te zien als de bewakers van de dodelijke spelletjes in de reeks.