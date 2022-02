Rayan (5) zit al meer dan 60 uur vast in Marokkaanse waterput, reddingswerkers naderen kleuter

updateMarokkaanse reddingswerkers zijn nog slechts enkele meters verwijderd van Rayan, de kleuter die dinsdagavond in een waterput in zijn dorp Bab Berred nabij de stad Tamorot viel. Het 5-jarige jongetje bevindt zich op 32 meter diepte in de smalle put en leeft volgens zijn vader nog steeds. De schacht die reddingswerkers met graafmachines parallel aan de put graven, zou inmiddels zo'n 27 meter diep zijn. Het moeilijkste deel van de reddingsoperatie moet echter nog beginnen: er moet nog een horizontale tunnel van drie meter worden gegraven om Rayan te kunnen bereiken.

Het jongetje zit intussen al meer dan zestig uur vast in de waterput. Hij zou volgens zijn vader nog steeds in leven zijn. Dat zei hij rond half twee 's nachts in de nacht van donderdag op vrijdag Belgische tijd aan de zender Al Arabaya. “Ik heb de afgelopen dagen geen oog dichtgedaan”, zei hij verder aan het Franse persbureau AFP. De oma van het jongetje zegt dat Rayan in het hele dorp zeer geliefd is.

Op eerder gemaakte videobeelden was te zien hoe reddingswerkers een camera tientallen meters diep laten zakken totdat het kind in beeld verschijnt. Hij ademt nog en kan zelfs bewegen. “Ik weet niet hoe het gebeurd is”, getuigt de moeder van Rayan nog bij lokale media.

De reddingsoperatie zou volgens officiële rapporten dinsdagavond omstreeks 17 uur gestart zijn. De autoriteiten hebben onder meer bulldozers ingezet om de jongen te ontzetten. Ze graven een gat dat parallel loopt aan de put. Reeds twee keer probeerden vrijwilligers af te dalen in de schacht. Die is in totaal zo'n 60 meter diep en slechts een halve meter breed. De zuurstof is er gering waardoor beide pogingen mislukten. Voor Rayan lieten de hulpdiensten zuurstofflessen zakken opdat het jongetje voldoende lucht had. Ook voedsel en water werden via een touw naar beneden gebracht. Op beelden die zijn gemaakt met een camera in de put zou te zien zijn dat hij verwondingen aan zijn hoofd heeft opgelopen.

Intussen hebben de reddingswerkers grotere hulpmiddelen ingezet waaronder graafmachines. Deze konden reeds tot 28 meter diep graven.

Graafwerken

De reddingswerkers hebben grotere hulpmiddelen ingezet waaronder graafmachines. Deze konden reeds tot zo'n 27 meter diep graven. De laatste meters zullen de reddingswerkers zelf weg graven. Zo wil men voorkomen dat de kleine Rayan meer verwondingen oploopt. Inmiddels zouden ook grote stalen buizen gearriveerd zijn, die gebruikt zullen worden wanneer er horizontaal gegraven zal worden om Rayan te bereiken. Volgens lokale media zijn de reddingswerkers in de loop van de nacht van donderdag op vrijdag begonnen met het verbreden van de uitgegraven ruimte. De graafwerken verlopen moeizaam, onder meer door een lichte aardverschuiving laat op donderdagavond.

Honderden omwonenden verzamelden zich de afgelopen dagen bij de waterput om steun te bieden aan Rayan en zijn familie, ondanks oproepen om niet massaal naar de put te komen. Dit om te vermijden dat omstanders de reddingswerkers in de weg lopen. Er zouden al hulpverleners klaarstaan om zich over de jongen te ontfermen als die uit de put is gehaald.

Hele land volgt mee

De reddingsoperatie, die door verschillende Marokkaanse media live wordt uitgezonden, houdt niet alleen het dorp, maar zelfs het hele land in spanning. De Arabischtalige hashtag #SaveRayan gaat in Noord-Afrika viraal op sociale media en verschillende beroemdheden, zoals de Algerijnse voetballer Riyad Mahrez, die voor Manchester City speelt, uiten hun steun.

Het ongeval doet denken aan een tragedie die zich in 2019 in Spanje voordeed, toen een 2-jarig jongetje bij het dorp Totalán in een ruim 100 meter diepe put viel. Spanje was een tweetal weken in de ban van de wanhopige pogingen de peuter te bereiken. Reddingswerkers troffen zijn lichaam uiteindelijk aan op ongeveer 70 meter diepte. Hij bleek al enkele minuten na zijn val te zijn gestorven.

