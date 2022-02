Rayan (5) nog steeds niet gered uit Marokkaanse waterput van 35 meter diep: reddingswerkers graven nieuwe schacht

In het noorden van Marokko is een vijfjarige jongen dinsdagavond (1 februari) in een diepe waterput gevallen in zijn dorp Bab Berred nabij de stad Tamorot. De jongen viel tot wel 35 meter naar beneden wat de reddingsoperatie bijzonder moeilijk maakt. Met graafmachines konden reddingswerkers vlakbij Rayan geraken.

Het jongetje, Rayan, zit intussen al bijna twee dagen vast in de waterput van zijn ouders. Hij zou volgens de Marokkaanse autoriteiten nog in leven zijn. Op videobeelden is te zien hoe reddingswerkers een camera tientallen meters diep laten zakken totdat het kind in beeld verschijnt. Hij ademt nog en kan zelfs bewegen. “Ik weet niet hoe het gebeurd is”, getuigt de moeder van Rayan nog bij lokale media.

De reddingsoperatie zou volgens officiële rapporten dinsdagavond omstreeks 17 uur gestart zijn. De autoriteiten hebben onder meer bulldozers ingezet om de jongen te ontzetten. Ze graven een gat dat parallel loopt aan de put. Reeds twee keer probeerden vrijwilligers af te dalen in de schacht. Die is in totaal zo'n 60 meter diep en slechts een halve meter breed. De zuurstof is er gering waardoor beide pogingen mislukten. Voor Rayan lieten de hulpdiensten zuurstofflessen zakken opdat het jongetje voldoende lucht had. Ook voedsel en water werden via een touw naar beneden gebracht. Op beelden die zijn gemaakt met een camera in de put zou te zien zijn dat hij verwondingen aan zijn hoofd heeft opgelopen.

Volledig scherm Intussen hebben de reddingswerkers grotere hulpmiddelen ingezet waaronder graafmachines. Deze konden reeds tot 28 meter diep graven. © AFP

Graafwerken

De reddingswerkers hebben grotere hulpmiddelen ingezet waaronder graafmachines. Deze konden reeds tot 28 meter diep graven. De laatste meters zullen de reddingswerkers zelf weg graven. Zo wilt men voorkomen dat de kleine Rayan meer verwondingen oploopt.

Honderden omstaanders verzamelden intussen bij de waterput om steun te bieden aan Rayan en zijn familie.

De Marokkaanse regering zei donderdagmiddag mee te leven met de ouders. Er wordt volgens een woordvoerder rekening mee gehouden dat de jongen snel kan worden gered, maar omwonenden worden opgeroepen om niet massaal naar de put te komen. Zo moet worden voorkomen dat omstanders de reddingswerkers in de weg lopen. Er zouden al hulpverleners klaarstaan om zich over de jongen te ontfermen als die uit de put is gehaald.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.