Rapport: VS kan Oekraïense piloten in 4 maanden met F-16 leren vliegen

De Amerikaanse luchtmacht denkt dat het Oekraïense piloten in vier maanden kan trainen voor het vliegen van F-16 straaljagers. Dat fors minder dan de achttien maanden die Pentagon had ingeschat. Dat meldt ‘Yahoo News’. Het medium baseert zich op een rapport van instructeurs op een Amerikaanse luchtmachtbasis die Oekraïense piloten twee weken met een simulator lieten vliegen.

Het genoemde document werd door de Amerikaanse luchtmacht gedeeld met NAVO-bondgenoten die ook over F-16's beschikken. In het rapport staan uitgebreide bevindingen van een onderzoek naar twee Oekraïense piloten die een spoedcursus kregen op een luchtmachtbasis Tucson, Arizona.

De ene piloot vloog normaal een Mig29, de andere een Su-27. Deze verouderde straaljagers vormen de hoofdmoot van de Oekraïense luchtmacht en zijn van Russische makelij. De twee Oekraïeners zaten over een periode van twee weken (eind februari tot en met begin maart) 11,5 uur in de simulator. Dat deden ze onder toezicht van vier zeer ervaren F-16-piloten.

Het rapport - dat op de website van Yahoo News is geplaatst - stelt vast dat de Oekraïense piloten in staat waren om in de simulator enkele “relatief technische” manoeuvres uit te voeren, zoals het landen na het uitvallen van een motor. “Na een enkele demonstratie (...) waren beide piloten in staat om het vliegtuig met succes te laten landen (...) Dit is een relatief technische vaardigheid die voortdurend moet worden geoefend gedurende de carrière van een F-16-piloot”, aldus het document. Beide piloten waren ook in staat om “schijnaanvallen uit te voeren op basis van instructies die werden gecommuniceerd terwijl ze met de sim vlogen”.

Uitdagingen

Toch zijn er ook enkele uitdagingen. Het eerste probleem dat in de evaluatie naar voren kwam, was dat de Oekraïense piloten niet bekend zijn met de ingewikkelde instrumenten in de cockpit. Bovendien verschijnt alle informatie in het Engels. Het rapport stelt echter dat dit geen onoverkomelijk probleem is en dat beide piloten in de twee weken een “aanzienlijke verbetering” in hun bekwaamheid van de Engelse taal lieten zien.

Ook bleken de piloten totaal onbekend met Amerikaanse vliegformaties en -tactieken. Desondanks concludeert het rapport dat “gezien de huidige vaardigheden van de piloten van de Oekraïense luchtmacht ... vier maanden een realistische opleidingperiode is.”

Zwaar gehavend

Het rapport is goed nieuws voor Oekraïne, dat al maanden om F-16's smeekt. De Oekraïense luchtmacht is namelijk zwaar gehavend na meer dan een jaar oorlog voeren. Ze denken bovendien met de geavanceerde toestellen het verschil te kunnen maken in de oorlog tegen de Russen.

Tegelijkertijd zet het rapport druk op de regering van de VS en andere bondgenoten om ook daadwerkelijk F-16's aan dat land te leveren. Tot nu toe waren de bondgenoten zeer terughoudend wat dat betreft. Regelmatig klonk het dat de straaljagers “te geavanceerd” zouden zijn voor de Oekraïense piloten. Zelfs in de VS zeiden enkele militaire officieren dat het “tot wel anderhalf jaar” zou duren voordat piloten klaargestoomd konden worden voor het vliegen van de F-16's. Als we dit rapport mogen geloven, valt dat dus wel mee.

Straaljagercoalitie

Het Verenigd Koninkrijk en Nederland hebben intussen het voortouw genomen in het opzetten van een internationale ‘straaljagercoalitie’ die Oekraïne van de gewilde toestellen moet voorzien. Dat meldde Downing Street deze week na een ontmoeting tussen de Britse premier Rishi Sunak en zijn Nederlandse ambtgenoot Mark Rutte.

De Britse steun zou wel indirect zijn: het land heeft geen F-16's. Wel heeft het al toegezegd te willen helpen met het opleiden van piloten. Ook ons land is bereid om Oekraïense gevechtspiloten te trainen.