Rapport VN-experts over gevolgen klimaatverandering goedgekeurd

Al meer dan 120.000 Oekraïners gevlucht, ook Belgen vertrekken: “Jongste zoon verteld dat we op avontuur gaan”

Andriy Boytsan is halsoverkop vertrokken uit Kiev om zijn gezin in veiligheid te brengen. Ze zijn nu net over de grens met Hongarije. “De jongste beseft niet wat er gaande is. Dus we hebben moeten vertellen dat het een avontuur was.” Ondertussen zijn er al meer dan 120.000 mensen Oekraïne ontvlucht, met urenlange files tot gevolg. Maar niet iedereen mag de grens over. Mannen tussen 18 en 60 mogen het land niet verlaten.

26 februari