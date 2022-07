Rapport onthult enorm schandaal rond misbruik van meer dan duizend kinderen in Engelse stad Telford

Het onderzoek kwam er nadat de Britse krant ‘Sunday Mirror’ vier jaar geleden berichtte over oudere rapporten waarin seksuele uitbuiting van kinderen aan de kaak werd gesteld. Inmiddels is vastgesteld dat het misbruik kon doorgaan omdat de kinderen de schuld kregen, niet de daders.

Commissievoorzitter Tom Crowther spreekt van een “ontzettende lijdensweg van generaties kinderen”. Slachtoffers vertelden tijdens het onderzoek dat volwassen mannen hun best deden om het vertrouwen van de kinderen te winnen voordat ze “dat vertrouwen meedogenloos schaadden door hen te behandelen als seksuele objecten of handelswaar.”

Leraren en jeugdwerkers werden ontmoedigd om het misbruik te melden. De politie vreesde bovendien dat onderzoek naar enkele schuldige Aziatische mannen raciale spanningen in de samenleving zou veroorzaken. “De daders werden aangemoedigd en de uitbuiting ging jarenlang door zonder dat er een gecoördineerde reactie op kwam”, benadrukt Crowther.

“We hebben jullie in de steek gelaten”

Van de politie en de overheid zijn ondertussen excuses gekomen. “Ik wil sorry zeggen aan alle slachtoffers (...). Hoewel er geen corruptie is vastgesteld, zijn onze acties ver achtergebleven bij de hulp en bescherming die jullie van ons hadden moeten krijgen. Het was onaanvaardbaar, wij hebben jullie in de steek gelaten”, aldus politiechef Richard Cooper namens de politie van West Mercia. Volgens hem is het belangrijk om “de tijd te nemen om kritisch en zorgvuldig na te denken over de inhoud van het rapport en de aanbevelingen”. “We hebben nu teams die zich bezighouden met het voorkomen en aanpakken van kinderuitbuiting”, klinkt het voorts.

Telford geldt als de jongste onthulling in een reeks opzienbarende gevallen van seksueel misbruik in Groot-Brittannië. In 2014 was al gebleken dat in een andere stad 1.400 kinderen seksueel waren misbruikt. Wijlen televisiepresentator Jimmy Savile kon zich ongehinderd tientallen jaren aan 500 kinderen vergrijpen.

Ongewenste zwangerschappen

In 2013 werden zeven mannen gearresteerd tijdens ‘Operatie Chalice’, een politieonderzoek naar het misbruik van meisjes in de regio. De daders gingen telkens op dezelfde manier te werk en probeerden slachtoffers te overtuigen om hun ‘vriendinnetje’ te worden. Ze richtten zich vooral op kwetsbare kinderen en kochten eten, alcohol en sigaretten voor hen. Na een tijdje vroegen ze om seksuele handelingen als tegenprestatie, zo staat in het rapport.

Het rapport deelt bovendien het verhaal van Lucy Lowe. Net zoals verschillende andere meisjes raakte zij op 14-jarige leeftijd ongewenst zwanger van een van de daders, taxichauffeur Azhar Ali Mehmood (26). Heel wat slachtoffers en hun familie kregen doodsbedreigingen als ze zouden proberen om naar de politie te stappen. Toen Lowe 16 jaar was, stak Mehmood het huis waar het meisje met haar zus en moeder woonde in brand. De drie gezinsleden kwamen daarbij om het leven. Mehmood kreeg in 2001 een levenslange gevangenisstraf.

