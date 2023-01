Rapport onthult brutale tactieken van Wagner-groep: “De dood van duizenden soldaten doet er voor Russische samenleving niet toe”

Dolle schutter die 10 mensen doodschoot tijdens feestelijk­he­den Chinees Nieuwjaar dood aangetrof­fen

Bij een grote schietpartij in de Amerikaanse staat Californië zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Dat zegt de politie van de stad Monterey Park, een stad even ten oosten van Los Angeles. Het lichaam van de schutter, die werd geïdentificeerd als de 72-jarige Huu Can Tran, is uren later gevonden in een wit busje, dat eerder op de dag al door de politie aangetroffen en omsingeld werd. Over het motief van de verdachte is nog niets bekend.

23 januari