Rapport: “Oekraïne verliest 10.000 drones per maand”

Volgens een nieuw rapport verliest Oekraïne naar schatting 10.000 drones per maand. Elektronische oorlogsvoering is een “cruciaal onderdeel” van de Russische tactiek en draagt bij aan de enorme verliezen van Oekraïense onbemande luchtvaartuigen - beter bekend als drones - zo meldt het Britse Royal United Services Institute (RUSI). Langs de andere kant merken experts op dat Oekraïne in staat lijkt om vrij gemakkelijk massa’s kleine, goedkope drones te verwerven.

De cijfers - die neerkomen op meer dan 300 drones per dag - zijn tot stand gekomen op basis van uitgebreide interviews met drie Oekraïense officieren. In het rapport van de Britse denktank wordt niet gespecificeerd over welke modellen het dan precies gaat of in welke verhouding ze door de Russen worden neergehaald. Maar volgens James Patton Rogers, hoogleraar oorlogsstudies aan de universiteit van Zuid-Denemarken en drone-expert, gaat het bij het merendeel van de verloren gegane drones om relatief goedkope, kleine commerciële exemplaren die worden gebruikt voor surveillance, zo vertelt hij aan ‘Business Insider’.

De schattingen wijzen op de ongekende schaal waarop UAV’s in Oekraïne worden gebruikt, stelt hij. Het gaat om “een van de eerste drone versus drone conflicten ter wereld”.

Een Oekraïense soldaat lanceert een drone om Russische posities te surveilleren nabij Bachmoet.

Patton Rogers legt uit dat hoewel de cijfers waarschijnlijk overschat zijn, ze hoe dan ook onderstrepen hoe doeltreffend de Russische elektronische oorlogsvoering is geworden in het tegengaan van uitgebreide gebruik van drones door het Oekraïense leger.

Oekraïense drone operatoren aan het front hebben eerder aan de Britse krant ‘The Guardian’ verteld dat een van de meest populaire modellen - de DJI commerciële drone - snel zijn doeltreffendheid verloor. Een geavanceerd systeem van elektronische oorlogsvoering is dan ook een van de sterkste punten van Rusland, beamen de onderzoekers van het RUSI. Oekraïne “heeft het initiatief”, maar het Russische leger mag zeker niet worden afgeschreven, concluderen de militaire experten van de Britse denktank.

Niettemin ontwikkelt Oekraïne “zijn eigen veerkrachtige drone-systemen om dit gat in de capaciteit op te vullen”, zegt professor Patton Rogers.

Een militaire oefening met drones in Oekraïne

Kleinere commerciële drones

Het cijfer van 10.000 drones per maand lijkt ontzettend hoog en lokt dan ook commentaar uit. Een van de auteurs van het rapport, Dr. Jack Watling, heeft inmiddels uitgebreid op Twitter gereageerd na de publicatie van het rapport op 19 mei. Hij merkt op dat het front over 1.200 kilometer loopt en drones door elke Oekraïense eenheid worden gebruikt. Voor het overgrote deel gaat het dan inderdaad om kleinere commerciële drones van het bedrijf DJI.

“Dus hoe zeker ben ik van het aantal van 10.000 per maand? Als een exact getal, niet. Het werkelijke totaal varieert van maand tot maand en van dag tot dag en wordt niet nauwkeurig bijgehouden. Maar het verbruik is zeker zeer hoog”, schrijft Watling.

“Dus als het cijfer niet exact is - alle netjes afgeronde cijfers zijn verdacht - waarom zouden we dat getal dan überhaupt gebruiken? Ten eerste omdat dat het cijfer is dat we hebben gekregen van de Oekraïense generale staf en van de afdeling die over de beste gegevens beschikt. Ten tweede is het belangrijk om een cijfer op het verbruik te plakken om een beleidsrelevant punt te maken.”

Betaalbaar

Ook drone-expert en auteur David Hambling vermoedt dat de schatting van een verlies van 10.000 drones per dag misschien wat aan de hoge kant is, maar hij sluit niet uit dat het ook een betrouwbaar cijfer kan zijn. Een belangrijk kenmerk van kleine drones is immers dat ze uiterst betaalbaar zijn in vergelijking met militaire hardware, zo reageert hij op de website van ‘Forbes’.

“10.000 DJI drones tegen een gemiddelde kostprijs van ongeveer 1.000 dollar (927 euro) komt neer op een totaalbedrag van 10 miljoen dollar (ruim 9 miljoen euro)”, rekent Hambling uit. “Vorige week verloor Rusland een Su-34 bommenwerper, met een kostprijs van iets meer dan 40 miljoen dollar (37 miljoen euro). Oekraïne lijkt vrij gemakkelijk massa’s DJI-drones te kunnen verwerven, maar Rusland heeft moeite om zelfs maar kleine aantallen militaire vliegtuigen te bouwen”, merk hij op.

Zoals Watling, coauteur van de RUSI-studie, het zelf zegt: “UAV’s worden zeer snel verbruikt zoals dat ook het geval is met munitie. Je hebt ze nodig in je leger en ze moeten goedkoop zijn.”

