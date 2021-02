Rapport Amnesty International bloedbad in Ethiopië: “Naar schatting honderden burgers gedood”

Het leger van Eritrea heeft honderden burgers gedood in de Ethiopische stad Axum, stelt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het bloedbad in het Noord-Ethiopische conflictgebied Tigray zou hebben plaatsgevonden in november.

"In naar schatting 24 uur, op 28 en 29 november 2020, hebben Eritrese troepen die opereerden in de Ethiopische stad Axum vele honderden burgers gedood", rapporteert Amnesty op basis van 41 getuigen. Volgens de mensenrechtenorganisatie komen de massa-executies in juridisch opzicht neer op misdaden tegen de menselijkheid. Een werkgroep voor Tigray van de Ethiopische regering liet donderdag weten dat die de aantijgingen onderzoekt.

De door de staat gecontroleerde Ethiopische Mensenrechtencommissie bracht tegelijkertijd met het rapport van Amnesty een verklaring naar buiten, waarin staat dat de eerste bevindingen van een onderzoek erop wijzen dat Eritrese troepen burgers in Axum hebben gedood uit vergelding voor een aanval van het Volksbevrijdingsfront van Tigray (TPLF). De Eritrese minister van Buitenlandse Zaken ging niet in op een verzoek om commentaar.

Het kostte Amnesty maanden om de berichten over de massaslachting in Axum bevestigd te krijgen. De regio Tigray was qua communicatie van de wereld afgesloten gedurende het conflict en ook journalisten wisten maar amper het afgegrendelde gebied binnen te komen.

Zowel Ethiopië als Eritrea heeft ontkend dat Eritrese troepen over de Ethiopische grens opereren. TPLF en burgers in Tigray stellen daar tegenover dat Eritrese troepen ingrepen om het Ethiopische leger te ondersteunen nadat het TPLF op 4 november een legerbasis had aangevallen.

Overwinning van het Volksbevrijdingsfront

Abiy Ahmed, de Ethiopische premier en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, riep op de dag van de massaslachting in Axum de overwinning op het TPLF uit. Dat was een dag nadat de rebellen zich hadden teruggetrokken uit de provinciehoofdstad Mekele.

Volgens Amnesty doodden de Eritrese militairen tal van mannen en jongens ter vergelding voor een eerdere aanval door een lokale militie. Ook zouden de Eritreeërs zich veelvuldig schuldig hebben gemaakt aan plunderingen.