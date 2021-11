Rapper Travis Scott werd voor drama Astroworld door politie gewaarschuwd: “Hij had grote verantwoordelijkheid”

Vier dagen na het drama op Astroworld in Houston vraagt iedereen zich nog altijd af hoe dit kon gebeuren. Hiphopper Travis Scott, de concertorganisatoren en functionarissen van de stad Houston werden voor het drama gewaarschuwd dat het publiek bij diens optreden moeilijk te controleren kon zijn. Niet alleen organiseerde Scott het muziekfeest, hij speelde er ook nog eens een thuismatch. Dat zorgde ervoor dat de massa extra opgehitst was.

Acht doden, onder wie een 14- en een 16-jarige, en tientallen gewonden: dat is de trieste balans nadat er paniek uitbrak op het concert van Travis Scott. De populaire rapper was afgelopen vrijdag headliner op Astroworld, een festival in Houston in Texas dat hij in 2018 oprichtte.

Zoals bij elk event werden uitgebreide voorbereidingen getroffen: er werden tientallen extra agenten van de politie van Houston ingepland en meer beveiliging ingehuurd door organisator Live Nation, zo schrijft ‘The New York Times’.

Rumoerig sfeertje

De politiechef van de stad Houston, die Scott persoonlijk kent, vond dat de muzikant had geprobeerd om goed te doen voor zijn geboortestad, maar hij zei ook dat hij Scott in zijn trailer had bezocht voor zijn show en dat hij zijn zorgen over de “energie” in de menigte had overgebracht. In het publiek heerste namelijk al zeer vroeg op de dag een rumoerig sfeertje.

Brandweercommandant Samuel Peña zei zondag dat Scott en de organisatoren de show hadden kunnen pauzeren. “De enige persoon die echt een stop kon inlassen als er iets misgaat, is de performer. Ze hebben een grote verantwoordelijkheid”, zei chief Peña zondag in een telefonisch interview.

Scott en Live Nation weigerden te reageren op specifieke vragen, maar ze hebben gezegd dat ze zullen meewerken aan het onderzoek. Niet alleen de organisatie van Astroworld, ook de rapper zelf is intussen aangeklaagd door aanwezige bezoekers. Hij wordt ervan beschuldigd te hebben doorgespeeld terwijl hij doorhad wat er gaande was in het publiek. Scott zei zelf in een Instagram-video al dat hij niet wist “hoe erg het in de menigte was geworden”.

Twee noodplannen

De organisatoren van het concert hadden nochtans twee lange noodplannen opgesteld, één dat betrekking had op noodsituaties zoals extreem weer, een schutter of een rel, en een ander met betrekking tot de medische respons. De plannen gingen in op brede zorgen met betrekking tot Astroworld.

De organisatoren van evenementen waren van plan om beveiligingspersoneel op het hele gebied in te zetten, inclusief langs nabijgelegen wegen, poorten, hekkens en vip-zones, volgens het 56 pagina’s tellende rapport. “Die hekken en barricades waren sterker en robuuster dan in 2019", aldus ambtenaren nog. Toch heeft het niet mogen zijn.

Bekijk ook: