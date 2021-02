Rapper Pablo Hasél zet Spanje op z'n kop: over deze teksten en tweets gaat het

Donderdag braken er voor de derde nacht op rij in verschillende Spaanse steden rellen uit als protest op de arrestatie van rapper Pablo Hasél. De Catalaan was opgepakt voor majesteitsschennis en de verheerlijking van geweld en terrorisme in zijn teksten en tweets. Maar hoe omstreden zijn ze nu echt? We lijsten de fragmenten op.

De zaak rond Pablo Hasél (32) doet veel stof opwaaien in Spanje. De rapper werd dinsdag gearresteerd nadat hij twee jaar geleden veroordeeld werd tot negen maanden cel vanwege majesteitsschennis en verheerlijking van geweld en terrorisme. Hasél weigerde aanvankelijk de gevangenis in te gaan en verschanste zich in de universiteit van zijn geboorteplaats Lleida (Lerida), waar de politie hem alsnog oppakte. Hoewel de gevangenisstraf aanvankelijk slechts negen maanden bedroeg, zal die nu verlengd worden tot meer dan twee jaar omdat Hasél de opgelegde boete weigerde te betalen.

Rellen om vrije meningsuiting

De arrestatie lokte hevige reacties uit. Al drie nachten woedden er hevige demonstraties tegen wat als een grove schending van de vrije meningsuiting wordt bezien. In het Baskenland vond er in meerdere steden vreedzaam protest plaats voor de vrijlating van Hasél. Ook onder meer Amnesty International sprak zich uit tegen de arrestatie en noemde het “oneerlijk en disproportioneel”. Donderdag hielden 60 organisaties uit de cultuursector een online protest en brachten 140 schrijvers en journalisten een manifest uit waarin ze het opnemen voor de Catalaanse rapper. “Rappen is geen misdaad”, staat er te lezen, ook al zijn de teksten niet netjes.

Quote “Als de politie de wapens gebruikt tegen onderdruk­kers en niet tegen de onderdruk­ten, zijn het onze bondgeno­ten.” Pablo Hasél op Twitter

In het verleden kon Hasél al een gevangenisstraf ontlopen, ondanks een eerdere veroordeling voor het prijzen van terroristische groeperingen in zijn teksten. De straf werd uiteindelijk opgeschort. Daarna volgde ook nog een veroordeling tot gevangenisstraf in 2016 voor het mishandelen van een journalist, en later nog een voor het aanvallen van een getuige tijdens een protest, maar tegen deze vonnissen tekende de rapper telkens beroep aan. Er is ook nog een onderzoek lopende voor zijn deelname aan een poging om in te breken in een regeringsgebouw in Lerida in 2018, tijdens een protest tegen de arrestatie in Duitsland van de voormalige Catalaanse premier Carles Puigdemont.

“Iemand moet een ijsbijl in het hoofd van José Bono steken!”

De veroordeling waarvoor Pablo Hasél nu straf uitzit, heeft specifiek te maken met een reeks van 64 tweets die hij tussen 2014 tot 2016 de wereld in stuurde en de tekst van het lied ‘Juan Carlos el Bobón’ of ‘Juan Carlos, de grote dwaas’. Daarin noemt hij onder meer de voormalige koning Juan Carlos een maffiabaas en vergelijkt hij een Spaanse rechtbank met nazi’s. In zijn teksten trekt de rapper wel vaker fel van leer tegen de PP (Partido Popular), de centrumrechtse partij en de PSOE, de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij. “De auto van Patxi López verdient het om te ontploffen!” en “Iemand moet een ijsbijl in het hoofd van José Bono steken!”, zijn enkele voorbeelden. Patxi López en José Bono behoren beiden tot de socialistische PSOE.

Quote Ik denk aan kogels die de na­zi-rech­ters in hun nek zullen raken. Pablo Hasél in de tekst van ‘Juan Carlos el Bobón’

Daarnaast maakt Hasél in zijn tweets en teksten geregeld verwijzingen naar verbannen guerillagroepen, zoals de Baskische separatistische ETA en de Marxistische groep GRAPO. ETA wordt verantwoordelijk gehouden voor meer dan 800 doden in haar decennialange strijd voor een onafhankelijk Baskisch thuisland. De leden van GRAPO zouden tussen 1975 en 2003 meer dan 80 moorden en pogingen tot moord op hun geweten hebben.

Hieronder vind je de lijst van enkele ophefmakende tekstfragmenten en tweets die Pablo Hasél in de gevangenis deden belanden.

De controversiële fragmenten uit de teksten van rapper Pablo Hasél. De eerste twee komen uit ‘Juan Carlos el Bobón’. “Me cago en la marca España explotadora y casposa” Vertaling: “Ik schijt op het uitbuitende en schilferige Spaanse merk” “Si Froilán se disparó en el pie siendo menor de edad igual ahora que es mayor de edad va a disparar a toda la Familia Real” Vertaling: “Als Froilán zichzelf al in de voet schoot toen hij minderjarig was, zal hij nu hij volwassen is de hele Koninklijke familie neerschieten.” Froilán verwijst naar prins Felipe de Marichalar y Borbón, die zichzelf op dertienjarige leeftijd per ongeluk in zijn voet schoot. In Spanje is het echter verboden voor jongeren onder veertien jaar om wapens te gebruiken. De rechter verwierp de zaak, omdat hij het slechts als een klein misdrijf beschouwde. “Quienes manejan los hilos merecen mil kilos de amonal” Vertaling: “Wie de touwtjes in handen heeft, verdient duizend kilo springstof” “Es un error no escuchar lo que canto, como Terra Lliure dejando vivo a Losantos” Vertaling: “Het is een vergissing om niet te luisteren naar wat ik zing, net zoals de vergissing van Terra Lliure om Losantos in leven te laten” Terra Lliure is een Catalaanse nationalistische en separatistische gewapende organisatie die in 1981 de Spaanse Journalist Federico Jiménez Losantos ontvoerde en aanviel. “No me da pena tu tiro en la nuca, ‘pepero’. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, ‘socialisto’. Me da pena el que muere en un andamio” Vertaling: “Ik heb geen medelijden met je schot in het achterhoofd, ‘pepero’. Ik heb medelijden met degenen die op een boot sterven. Ik heb geen medelijden met je schot in je achterhoofd, ‘socialist’. Ik heb medelijden met degene die sterft op een schavot.” In dit fragment verwijst Hasél naar vluchtelingen. Een ‘pepero’ is een denigrerende term voor een lid of aanhanger van de Partido Popular, de Spaande rechts-conservatieve partij. “¡Merece que explote el coche de Patxi López!” Vertaling: “De auto van Patxi López verdient het om te ontploffen!” Patxi López is een Spaanse socialistische politicus en ex-premier van het Baskenland. Hij staat bekend als een hevige tegenstander van de Baskische onafhankelijkheid. “Siempre hay algún indigente despierto con quien comentar que se debe matar a Aznar” Vertaling: “Er is altijd wel een dakloze wakker met wie je kunt praten over het feit dat Aznar dood moet” Aznar is een voormalige eerste minister van Spanje en ex-leider van de PP (Partido Popular). “Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora ETA! A mí no me venden el cuento de quiénes son los malos, sólo pienso en matarlos” Vertaling: “Mijn broer komt het hoofdkwartier van de PP binnen en roept ‘Gora ETA!’ Ik laat me niet vertellen wie de slechteriken zijn, ik denk er alleen aan om ze te doden.” ‘Gora ETA’, is een uitspraak die vaak in verband gebracht wordt met de Baskische separatistische organisatie ETA. In 1980 werd de zin door twee leden van de organisatie geroepen uitgeroepen vlak voor ze het vuur openden op leden van de Guardia Civil, die buiten dienst waren. Vier van hen kwamen daarbij om het leven. “¡Que alguien clave un piolet en la cabeza a José Bono!” Vertaling: “Iemand moet een ijsbijl in het hoofd van José Bono steken!” José Bono is een Spaanse socialist en voormalig minister van Defensie. “Pienso en balas que nucas de jueces nazis alcancen” Vertaling: “Ik denk aan kogels die de nazi-rechters in hun nek zullen raken.”

Enkele tweets die Pablo Hasél in de gevangenis deden belanden: 24.03.2014 “Orgulloso de quienes respondieron a las agresiones de la policía.” ​ Vertaling: “Ik ben trots op degenen die reageerden op de agressie van de politie” 27.03.2014 “La policía asesina a 15 inmigrantes y son santitos. El pueblo se defiende de su brutalidad y somos “violentos terroristas, chusma, etc”.” Vertaling: “De politie vermoordt 15 immigranten en zijn heiligen. Mensen verdedigen zich tegen brutaliteit en wij worden “gewelddadige terroristen, gespuis, enz.” genoemd” 25.12.2015 “El mafioso de mierda del rey dando lecciones desde un palacio, millonario a costa de la miseria ajena. Marca España.” Vertaling: “De verdomde gangster van een koning die lessen geeft vanuit zijn paleis, als een miljonair op kosten van andermans ellende. Het merk van Spanje.” 25.01.2016 “Mientras llaman terrible tiranía a Cuba donde con menos recursos no se desahucia, ocultan los negocios mafiosos del Borbón con Arabia Saudí.” Vertaling: “Terwijl zij Cuba een verschrikkelijke tirannie noemen, waar er minder middelen zijn maar ook geen uitzettingen, verbergen zij de gangsterachtige zaken van de Bourbon [koning] met Saudi-Arabië.” 17.03.2016 “Cuando la policía utilice sus armas contra los opresores y no contra los oprimidos, empieza a contarnos que son aliados.” Vertaling: “Als de politie de wapens gebruikt tegen onderdrukkers en niet tegen de onderdrukten, zijn het bondgenoten.” 11.03.2016 “Sí nos representan” Vertaling: “Zij vertegenwoordigen ons [een foto van Ignacio Várela Gómez, die gearresteerd is omdat hij tot de gewapende communistische groepering GRAPO van Spanje behoorde].” 07.02.2016 “Policías que con Franco encarcelaban y que ahora encarcelan como jueces de la Audiencia Nazi-onal.” Vertaling: “Politieagenten die mensen in de gevangenis stopten met [dictator] Franco [aan de macht] en nu mensen in de gevangenis stoppen als rechters bij het ‘nazi-onaal’ hof” 04.04.2014 ​ ¿Matas a un policía? Te buscan hasta debajo de las piedras ¿Asesina la policía? Ni se investiga bien. Vertaling: “Je doodt een politieagent? Ze zullen je komen halen, waar je ook bent. Een politieagent vermoordt iemand? Ze onderzoeken het niet grondig.”

