Rapnummer met duidelijke middelvinger naar Joe Biden prijkt bovenaan iTunes-hitlijst

Opnieuw cocaïne ontdekt op schip dat in Duinkerke werd aangeval­len

10:07 Op een schip waarvan de bemanning in Duinkerke urenlang gegijzeld is door een gewapende bende, is in Rotterdam voor 40 miljoen euro cocaïne ontdekt. Eerder had de Franse politie ook al een ton cocaïne ontdekt, waardoor het schip in Duinkerke aan de ketting lag. Wellicht was die bende op zoek naar de coke die de Franse politie niet had gevonden.